|
29.09.2026 06:37:00
Golden Star Resource: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Golden Star Resource hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich leichte Gewinne. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.