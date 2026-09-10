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10.09.2026 06:37:00
Golden Star Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Golden Star Acquisition hat sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.030 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20.80 Prozent auf 24.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30.7 Millionen USD gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0.080 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Golden Star Acquisition im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 11.35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104.65 Millionen USD. Im Vorjahr waren 118.05 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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