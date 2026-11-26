Golden Shield Resources hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.090 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.180 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch