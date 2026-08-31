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31.08.2026 06:37:00
Golden Land Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Golden Land Bhd Registered hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38.1 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30.4 Millionen MYR.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0.120 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.040 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 112.44 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 173.37 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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