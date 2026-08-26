Golden House: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Golden House hat am 23.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0.010 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.9 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch