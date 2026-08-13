Golden Growers Coop stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Golden Growers Coop hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.38 Prozent zurück. Hier wurden 14.9 Millionen USD gegenüber 16.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch