Golden Goenka Fincorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Golden Goenka Fincorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Golden Goenka Fincorp mit einem Umsatz von insgesamt 725.4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 225.00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch