Golden Goenka Fincorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golden Goenka Fincorp hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.430 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 674.2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 276.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch