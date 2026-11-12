Golden Friends veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Golden Friends veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.89 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.82 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.67 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.66 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch