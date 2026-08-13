Golden Friends: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golden Friends hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 2.34 TWD gegenüber 1.56 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Golden Friends im vergangenen Quartal 1.58 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golden Friends 1.50 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch