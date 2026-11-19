GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT SECURITIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 174.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 145.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 28.41 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.41 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch