GOLDCREST hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GOLDCREST präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.43 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4.47 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 14.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GOLDCREST 5.24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch