Goldcoast Resource veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Goldcoast Resource stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Goldcoast Resource vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6.400 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch