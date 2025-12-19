Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.12.2025 08:33:36

Goldbach verkauft deutsche Tochter Splicky an dänische Adform

Küsnacht (awp) - Die Werbevermarkterin Goldbach Group hat ihre deutsche Multichannel-Demand-Side-Plattform "Splicky" an das dänische Unternehmen Adform, einen global tätigen Anbieter von Ad-Tech-Lösungen, verkauft. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht.

Die Veräusserung von "Splicky" sei im Zuge der Fokussierung der Goldbach Group auf die Schweiz ein logischer Schritt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Goldbach hatte die Plattform vor zehn Jahren übernommen.

"Splicky" ermöglicht laut den Angaben den programmatischen Einkauf von Werbeflächen auf mobilen Endgeräten, Desktop Computern, Digital-out-of-Home-Bildschirmen und Connected TV sowie von Audio-Werbeformaten. Die Plattform ergänze künftig das Angebot von Adform, wo Marken, Agenturen und Publishern eine Plattform für digitale Werbung geboten werde.

