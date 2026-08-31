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31.08.2026 06:37:00
Gold Strike Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gold Strike Resources hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.220 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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