Gold Royalty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gold Royalty hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.3 Millionen USD – ein Plus von 146.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gold Royalty 4.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch