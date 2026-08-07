Gold Royalty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gold Royalty hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 76.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch