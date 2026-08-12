Gold Rock A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gold Rock A äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 142.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch