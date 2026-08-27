Gold Reach Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gold Reach Resources hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch