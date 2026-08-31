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31.08.2026 06:37:00
Golconda Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Golconda Gold hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 CAD je Aktie generiert.
Golconda Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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