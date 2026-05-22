Golar LNG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Golar LNG hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 120.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch