Golar LNG präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33.22 ARS, nach 40.84 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22.86 Prozent auf 125.58 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 162.79 Milliarden ARS gelegen.

Redaktion finanzen.ch