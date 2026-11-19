Golar LNG präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.310 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 122.5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 83.7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch