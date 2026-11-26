Golan Plastic hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Golan Plastic ein EPS von 0.080 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 131.9 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Golan Plastic einen Umsatz von 114.6 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch