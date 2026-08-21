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21.08.2026 06:37:00
Golan Plastic hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Golan Plastic hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.21 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.160 ILS je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Golan Plastic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124.6 Millionen ILS im Vergleich zu 107.2 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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