GOKURAKUYU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GOKURAKUYU gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 11.18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GOKURAKUYU 14.87 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.71 Prozent auf 4.17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch