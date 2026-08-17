GOKURAKUYU präsentierte Quartalsergebnisse

GOKURAKUYU hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GOKURAKUYU 4.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch