Gokul Refoils and Solvent hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.360 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.37 Milliarden INR – ein Plus von 16.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gokul Refoils and Solvent 10.63 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch