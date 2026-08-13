Gokaldas Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gokaldas Exports hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.73 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11.54 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch