Gokak Textiles öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gokak Textiles hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -6.48 INR. Ein Jahr zuvor waren -17.860 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gokak Textiles in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253.9 Millionen INR im Vergleich zu 166.7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch