Gogoro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gogoro hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gogoro -1.010 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Gogoro im vergangenen Quartal 70.6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gogoro 77.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch