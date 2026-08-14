GoGold Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GoGold Resources präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 24.5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch