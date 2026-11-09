Gogo legte Quartalsergebnis vor

Gogo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 213.2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gogo 223.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch