Gofore hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gofore hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.060 EUR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.45 Prozent auf 58.5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch