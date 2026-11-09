Goenka Business Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Goenka Business Finance hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 INR. Im Vorjahresviertel hatte Goenka Business Finance -1.440 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 293.7 Millionen INR – eine Minderung von 7.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 316.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch