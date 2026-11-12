goeasy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

goeasy hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2.01 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat goeasy mit einem Umsatz von insgesamt 371.7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 15.57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch