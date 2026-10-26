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26.10.2026 06:37:00
Godrej Properties zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Godrej Properties hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Godrej Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.72 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11.45 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 14.80 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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