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05.08.2026 06:37:00
Godrej Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Godrej Properties gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11.62 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19.92 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16.99 Prozent auf 13.45 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.20 Milliarden INR gelegen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 16.32 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 8.30 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.ch
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