Godrej Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Godrej Industries hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16.62 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7.20 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 73.03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.32 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch