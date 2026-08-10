Godrej Consumer Products präsentierte Quartalsergebnisse

Godrej Consumer Products hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Godrej Consumer Products 42.25 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch