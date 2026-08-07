Godrej Agrovet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Godrej Agrovet veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8.35 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.55 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch