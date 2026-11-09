Godrej Agrovet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Godrej Agrovet hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 5.99 INR. Im letzten Jahr hatte Godrej Agrovet einen Gewinn von 4.81 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.95 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch