Godawari Power Ispat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Godawari Power Ispat präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.52 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.50 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13.23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch