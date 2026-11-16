Godawari Power Ispat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Godawari Power Ispat präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.38 INR, nach 2.63 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Godawari Power Ispat im vergangenen Quartal 16.32 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Godawari Power Ispat 13.08 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch