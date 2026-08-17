Godavari Drugs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Godavari Drugs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.38 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 279.6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 238.1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch