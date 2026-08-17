|
17.08.2026 06:37:00
Godavari Drugs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Godavari Drugs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.38 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 279.6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 238.1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.