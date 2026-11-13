Godavari Drugs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Godavari Drugs hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Godavari Drugs ein EPS von 1.33 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 282.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 266.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch