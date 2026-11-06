Godavari Biorefineries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Godavari Biorefineries präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Godavari Biorefineries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.98 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8.130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Godavari Biorefineries mit einem Umsatz von insgesamt 5.49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch