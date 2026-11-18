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18.11.2026 06:37:00
GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.93 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.03 CAD je Aktie gewesen.
GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72.2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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