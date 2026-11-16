GNI Group präsentierte Quartalsergebnisse

GNI Group hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32.63 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8.54 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 17.79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GNI Group 7.10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch