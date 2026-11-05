Gng Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Gng Electronics äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.94 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.78 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.25 Milliarden INR – ein Plus von 42.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gng Electronics 4.40 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch